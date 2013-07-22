На Киевщине милиция с начала года задержала более 200 преступников
Все задержанные находились в розыске
Задержанные разыскивались за убийства, разбойные нападения и изнасилования
В Киевской области с начала года правоохранители разыскали 209 человек, находившихся в розыске за совершение уголовных правонарушений.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В частности, разыскивались лица за убийства, разбойные нападения, изнасилования и другие уголовные деяния, отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры, поскольку указанные лица, скрываясь, уклонялись от следствия и суда, всячески создавали препятствия при расследовании совершенных ими уголовных правонарушений и рассмотрении дел в судах, к части из них судом применена мера пресечения – содержание под стражей.
Следствие по этим уголовным производствам возобновлено, проводятся следственные действия, а ряд уголовных производств уже направлены в суд для рассмотрения по существу, проинформировали в пресс-службе.