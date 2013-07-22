Киевляне на дорожных ямах нарисовали Попова (фото)

«Портрет» Попова появился в Голосеевском районе / Фото: Facebook Николая Даневича

В столице на дорожных ямах нарисовали лицо председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Такое изображение появилось в Голосеевском районе, сообщает Корреспондент.net.

На данный момент дорожное покрытие на данном участке начали срочно ремонтировать.

Напомним, еще в феврале глава КГГА заявлял, что состояние киевских дорог и их ремонта является очень проблемным, и пообещал срочно решить этот вопрос.

Отметим, что подобную идею реализовали ранее рекламисты Екатеринбурга, получив за проект множество наград профильных фестивалей.