Киевляне на дорожных ямах нарисовали Попова (фото)
16:58, 22 июля 2013Киев
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Яму начали срочно латать
«Портрет» Попова появился в Голосеевском районе / Фото: Facebook Николая Даневича
В столице на дорожных ямах нарисовали лицо председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.
Такое изображение появилось в Голосеевском районе, сообщает Корреспондент.net.
На данный момент дорожное покрытие на данном участке начали срочно ремонтировать.
Напомним, еще в феврале глава КГГА заявлял, что состояние киевских дорог и их ремонта является очень проблемным, и пообещал срочно решить этот вопрос.
Отметим, что подобную идею реализовали ранее рекламисты Екатеринбурга, получив за проект множество наград профильных фестивалей.
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