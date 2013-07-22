На акции против застройки столичного сквера избили журналистов

Среди «охранников» активисты узнали участников налета на дом учительницы Нины Москаленко

В Киеве во время столкновения в ходе защиты местными жителями сквера на улице Тверской от рук неизвестных пострадали двое журналистов.

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил народный депутат Юрий Сиротюк.

По его словам, застройщики сегодня утром с привлечением техники полностью разрушили сквер, где было около ста деревьев, которые они срезали. Для охраны застройщики «согнали около пятидесяти человек».

«На место прибыли многие активисты, журналисты. Там произошла потасовка с так называемой охраной. В результате потасовки у журналиста «Дорожного контроля» Андрея Дзиндзя отобрали удостоверение, ударили его», – рассказал Сиротюк.

«Они ударили его один раз, потом еще раз. Также в спину ударили фотокорреспондента, который работал на месте», – добавил депутат.

«Это обычный типичный «беспредел» с «титушками» и прикрытием со стороны милиции. Милиция стоит, в глаза смотрит, но не реагирует. Ситуация плохая, но типичная», – сказал Сиротюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», сегодня, 22 июля, «рейдеры возобновили незаконные строительные работы по Тверской, 16 в Киеве». Сообщается, что уже после завершения акции протеста милиционеры задержали ее участника – «свободовца» Сергея Бондаря. Сейчас националисты отправились в райотдел милиции на Прорезной, 12-Б с требованием отпустить задержанного активиста.

Как сообщает «Свобода», «под прикрытием наемников и купленной милиции застройщики установили забор, вырубили все деревья на территории единственного в микрорайоне сквера и начали рыть котлован. Несмотря на значительные силы рейдеров, активисты перекрыли выезд грузовикам строителей. Но из-за преступной бездеятельности милиции и превосходящего количества рейдеров, поскольку большинство местных жителей в это время были на работе, киевляне были вынуждены прекратить акцию протеста. Было назначено общественное собрание на 20:00 23 июля, о котором будут предупреждены все местные жители и мобилизованы националисты. Также к этому времени местные активисты подготовят коллективные судебные иски».

В то же время, как написал на своей странице в Facebook общественный активист Виталий Уманец, двух «спортсменов», которые были в охране, узнали.

«... они принимали участие в рейдерском захвате дома учительницы Нины Москаленко и проходят по уголовному делу как неустановленные лица. Милиция якобы не может найти этих людей, но сейчас на Тверской отказывается их задерживать», – написал Уманец.

По его словам, рейдеры подогнали два грузовика, которыми вывозят спиленные деревья. Один из них активисты заблокировали.