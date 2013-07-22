Регионал предлагает отстроить в Киеве Десятинную церковь

Возвести Десятинную церковь решил Юрий Мирошниченко

Народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагается отстроить Десятинную церковь в Киеве.

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий проект закона № 3007 «О возрождении уникального Символа православия – церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве» был зарегистрирован в парламенте 22 июля.

Полный текст документа на сайте парламента пока еще отсутствует.

***Десятинная церковь (церковь Пресвятой Богородицы) – первая каменная церковь Киевской Руси. Построена древнерусскими и византийскими мастерами в 989 году в период князя Владимира Великого Святославича, на ее сооружение и содержание выделялась десятая часть княжеских доходов – десятина, отсюда и название храма.

Остатки фундамента Десятинной церкви являются памятником национального значения.

Ранее в Министерстве культуры заявляли, что воссоздание Десятинной церкви невозможно, поскольку, в частности, состояние остатков храма позволяет лишь в общих чертах понять планировочную структуру памятника. Точно не известны функциональное назначение отдельных компатриментов храма, количество куполов, место расположения отдельных элементов и украшений и пр. Следовательно, авторские реконструкции не могут быть основой для научно-достоверной архитектурной реконструкции.