Столичные профсоюзы требуют разблокирования Киевсовета

Попов встретился с представителями профсоюзов Киева

Столичные профсоюзы полностью поддерживают позицию председателя Киевской горгосадминистрации Александра Попова о необходимости скорейшего разблокирования работы Киевского городского совета и решения неотложных вопросов по социальной защите бюджетников. Об этом шла речь во время встречи представителей профсоюзов и главы КГГА 22 июля.

Как отметил, в частности, председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник, киевляне обеспокоены ситуацией вокруг Киевсовета и вероятными негативными последствиями, которые могут спровоцировать действия отдельных политических сил. «Политики должны понять, что политические вопросы – это политические вопросы, а вопросы жизнеобеспечения и города, и человека труда, пожалуй, это совсем другое. Сейчас мы получаем много звонков. Люди обеспокоены, что их ждет в августе. Потому что август – это месяц подготовки к учебному году, когда нужно провести ремонт. И подготовки к зиме – запастись какими-то продуктами, вещами и т.д. Но ясности (с финансированием – ред.) нет. Мы определенно будем советоваться с членскими организациями, надо пригласить политиков, чтобы они сами услышали от людей их требования», – отметил Мельник.

«Действительно, политика лихорадит город Киев, экономику города. Все сейчас сводится к тому, какая партия возьмет верх. И ни один политик не думает, есть ли сегодня деньги у наших людей, которые работают на наших предприятиях для того, чтобы прокормить свои семьи, – отметила в свою очередь председатель профсоюза работников ЖКХ и сферы услуг Тамара Костюк. – Я не знаю, как прийти в коллективы и что говорить. Пусть политики приезжают в трудовые коллективы и рассказывают, как им жить дальше». Костюк добавила, что профсоюзы полностью поддерживают позицию Александра Попова о необходимости скорейшего разблокирования работы Киевского городского совета и решения неотложных вопросов по социальной защите бюджетников.

Пресс-служба КГГА напоминает, что в результате вмешательства отдельных парламентариев из фракций «Батькивщины», «Свободы» и «УДАР» в работу Киевсовета 11 июля не были приняты решения о выделении средств на выплату муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы, на подготовку городского хозяйства, в том числе школ и детских садов, к отопительному сезону, а также на финансирование многих инфраструктурных проектов. За последние месяцы в городском бюджете аккумулированы ресурсы, необходимые для решения целого ряда социальных и хозяйственных проблем. Но финансирование этих расходов исполнительная власть может осуществить исключительно по решению депутатов городского совета.

Срыв только одного заседания Киевсовета привел к тому, что работники бюджетной сферы не получили муниципальных надбавок на общую сумму 98,5 млн грн. Учителям не были выделены 63,5 млн грн, врачам – 28,3 млн грн, работникам культуры – 4,2 млн грн, работникам отрасли «Физическая культура и спорт» – 2,0 млн грн, социальным работникам – 0,5 млн грн. Также 1,2 млн грн не получат за участие в общественных работах люди, которые находятся на учете в центрах занятости.

Переговоры о разблокировании работы Киевсовета с представителями фракций «Батькивщины», «Свободы» и «УДАР», инициированные главой КГГА, не имели положительного для Киева результата. Политики отказались разблокировать работу даже для принятия решений по социальным вопросам, требуя назначения выборов в Киевсовет. Следовательно, даже если Верховная Рада примет решение о проведении выборов в первый день работы в сентябре, работа новоизбранного Киевсовета начнется не ранее декабря 2013 года. Таким образом, до этого времени муниципальные надбавки работникам бюджетных организаций выплачиваться не будут.

Александр Попов во время встречи с представителями профсоюзов призвал их не допустить в столице социального взрыва из-за вероятного сокращения социальных программ и программ по развитию города. «Прошу сделать все необходимое, чтобы не допустить социального взрыва из-за вероятного сокращения социальных программ и программ по развитию города, чтобы люди не вышли на улицы. Расскажите людям, что столичная власть вместе с ними. Что сегодня мы делаем все возможное, чтобы Киеврада была разблокирована, и киевляне получили надлежащие им средства», – отметил Александр Попов.