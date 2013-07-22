СБУ объявила в розыск депутата Киевского облсовета

СБУ объявила во всеукраинский розыск депутата Киевского областного совета по подозрению в незаконном завладении кредитными средствами банковских учреждений Киева и Киевской области на общую сумму свыше 500 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, депутат возглавлял группировку, в которую входили более 20 человек: работники банковских учреждений, руководители частных предприятий.

Установлено, что на протяжении 2008-2012 годов злоумышленники внедрили мошенническую схему получения заведомо невозвращаемых кредитов под залог земельных участков по завышенной в 5 раз оценке. В дальнейшем полученные незаконно средства они легализовали путем покупки других земельных участков и финансирования строительства объектов недвижимости на территории Киевской области.

Сейчас установлено 15 фактов преступной схемы на общую сумму свыше 500 млн грн.

По материалам СБУ следственным управлением ГУ МВД Украины в Киеве начаты уголовные производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Организатору мошеннической схемы – депутату областного совета объявлено о подозрении. Судом первой инстанции в отношении указанного лица вынесено решение о его задержании. Подозреваемый объявлен во всеукраинский розыск, говорится в сообщении.

Продолжается следствие, в ходе которого устанавливаются и другие эпизоды противоправной деятельности группировки, добавили в СБУ.