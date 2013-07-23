ГАИ: Виновник массового ДТП в Киеве был смертельно пьян

Осмотр на наличие алкоголя в крови патрульные провели на месте / Фото: «Автополигон»

Столичная Госавтоинспекция подтвердила, что 40-летний водитель кроссовера Infinity FX37S, который повредил четыре автомобиля в районе станции метро «Шулявская» и пытался сбежать, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ГАИ Киева.

«Осмотр на наличие алкоголя в крови провел наш патруль на месте ДТП. Водитель действительно оказался пьяным: прибор для измерения Drager показал 2,6 промилле при допустимой норме не более 0,2 промилле. После освидетельствования «скорая помощь» забрала нарушителя. С переломом ключицы и ушибами госпитализирован и водитель ВАЗ», – рассказали в пресс-службе столичной ГАИ.

Водитель Infinity – Асеев Владимир Юрьевич, 1973 года рождения – родом из Чернигова. Согласно техпаспорту, автомобиль принадлежит компании «Филип Моррис Украина».

Многочисленные свидетели окружили машину скорой помощи, в которой сидел Асеев, и требовали на месте провести проверку на содержание алкоголя в крови.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, около 19:45 на улице Вадима Гетьмана, 1 в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

Как стало известно, водитель Infinity FX37, двигаясь по ул. Гетьмана, допустил столкновение с попутным автомобилем Geely.

Ударив машину в заднюю часть, виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. Однако через 500 метров, поворачивая на проспект Победы, он на полном ходу врезался в ВАЗ, задев при этом два припаркованных Pegeout.