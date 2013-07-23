Попов сегодня встретится с депутатами Киевсовета

Попов обсудит с депутатами дальнейшие действия в связи с блокированием Киевсовета

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов сегодня, во второй половине дня, обсудит с депутатами Киевсовета дальнейшие действия в ситуации с блокированием работы горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли сегодня запланированная встреча.

По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме, то есть – без представителей прессы.

«Да (состоится – УНИАН). После обеда, в 2-3 часа. Она будет закрытой. Мы бы хотели обсудить... откровенно сесть поговорить о ситуации, и что дальше делать», – сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным.

11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета.

Виталий Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.