На Киевщине пьяный экс-гаишник врезался в микроавтобус

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса получили многочисленные травмы

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего госавтоинспектора отделения ГАИ Обуховского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области, который совершил дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что бывший госавтоинспектор на легковом автомобиле нарушил Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом. Кроме того, легковая машина, которой управлял милиционер, не была поставлена на учет в органах ГАИ.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса получили многочисленные травмы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло средней тяжести телесное повреждение у потерпевших.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.