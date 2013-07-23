Стало известно, кто рисует Попова на ямах Киева

Авторы идеи – городские активисты / Фото: Facebook Николая Даневича

Народный депутат Украины Николай Катеринчук призвал киевлян присоединиться к проекту «Ямочный ремонт Попова», суть которого заключается в рисовании вокруг ям на киевских дорогах карикатурных лиц, похожих на лицо главы КГГА Александра Попова.

«На прошлой неделе ко мне обратились городские активисты с идеей проекта, аналогичного российскому. Напомню, что в Екатеринбурге чиновников, ответственных за ремонт дорог, рисовали рядом с ямами – как напоминание о невыполненных обещаниях. Ребята предложили украсить разбитые киевские улицы портретами Александра Попова, где он отчитывается о сделанном ямочном ремонте. Вместо рта у «эффективного хозяйственника» – яма, которая, если верить его словам, была засыпана в ходе ремонта. Я поддержал предложение и помог всем необходимым», – написал Катеринчук на своей странице в Facebook.

Народный депутат разместил у себя на странице фотоальбом, одноименный с названием проекта «Ямочный ремонт Попова».

«Для проекта нужно было немного – трафарет, краски и желание. Сейчас рисунки появились на пяти киевских улицах. Вдохновитель проекта, Andrij Seven, выложит на своей странице в фейсбук и в группе «Я ненавижу Укравтодор» трафареты, по которым каждый желающий может сделать рисунок Попова на ямке в своем дворе/улице. Призываю присоединяться, потому что в таком деле массовость имеет решающее значение», – написал Катеринчук.

По его словам, российские чиновники сначала закрашивали рисунки, но в конце им пришлось таки действительно сделать ремонты. «Посмотрим, как отреагирует на эту ситуацию Александр Попов», – отметил нардеп.

Напомним, что на днях на дорогах Киева на дорожных ямах появилось изображение председателя КГГА Александра Попова.