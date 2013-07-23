В Киеве за взятку задержана налоговый инспектор

Инспектор вымогала 4 тыс. грн за ускорение ликвидации ЧП / Фото: «Газета киевская»

Сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области разоблачили противоправную деятельность главного государственного налогового ревизора-инспектора управления налогового контроля ГНИ в Днепровском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, вымогала от представителя частного предприятия столицы 4 тысячи гривен за ускорение процесса прекращения финансово-хозяйственной деятельности ЧП. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу «на горячем» во время получения денег.

16 июля с.г. по материалам СБУ сотрудница налоговой инспекции поставлена в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится следствие.