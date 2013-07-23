Попов подтвердил, что на Парковой дороге могут вырубить 200 деревьев

Проект расширения Парковой дороги пока не утвержден / Фото: autoua.net

Глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов заявляет, что проект расширения Парковой дороги и необходимость в связи с этим вырубки 200 старых деревьев еще не утвержден.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию в СМИ о планах вырубить большое количество деревьев на Парковой дороге.

«Проект сегодня еще не прошел окончательное утверждение, а поэтому уже завтра мы этого делать не будем», – отметил председатель КГГА.

По его словам, вырубка возможна лишь в случае согласования этого шага со специалистами и утверждения всех процедур согласно законодательству.

Попов отметил, что все будет зависеть от решения специалистов.

В то же время он подчеркнул, что речь идет о деревьях, которые сегодня несут угрозу новых оползней, потому что тянут своей корневой системой землю.

«Безусловно, что на этих склонах почти вертикальных, нам придется принимать какое-то решение инженерное и идти на то, чтобы убрать эти деревья, может, заменив их низкими, может, кустами или укреплениями. Специалисты сейчас занимаются этим решением», – сказал Попов.

Он объяснил, что специалисты еще 15-20 лет тому назад уже имели проект, который предусматривал укрепление Днепровских склонов, где все время происходят оползневые процессы, с одновременным расширением этой дороги. «Это комплексный вопрос, и мы его таким образом рассматриваем», – отметил он. Председатель КГГА резюмировал, что потребность в реконструкции Парковой дороги связана с тем, что, во-первых, после строительства всех развязок возле Днепра в настоящее время возникла «тупиковая» ситуация при въезде в центр по Парковой дороге вечером и утром, а, во-вторых, – это на склонах, которые сегодня подвергаются оползневым процессам.

Справка УНИАН, 19 июля 2013 г. СМИ распространили информацию, что на Парковой дороге намечается масштабная вырубка деревьев, связанная с расширением дороги до трех полос. Отмечалось, что деревьев в «черном списке» 200.