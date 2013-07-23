Главу столичной «Батькивщины» не пригласили на встречу с Поповым

Мелихова сравнила встречу с Поповым с заседанием Черновецкого в туалете

Председателю фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяне Мелиховой не сообщали о проведении сегодня председателем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым встречи с председателями депутатских фракций в Киевсовете и не пригласили принять в ней участие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

«Меня не приглашали и не сообщали о проведении такой встречи с председателем КГГА ни в письменном виде, ни устно. Из СМИ я узнала о том, что встречу планируется проводить за закрытыми дверями сегодня после обеда. Также мне неизвестно о месте проведения встречи. Поэтому, как по мне, она больше похожа на тайную, наподобие заседания, проведенного в свое время Леонидом Черновецким в туалете на 10 этаже, чем на попытку Попова обсудить дальнейшие действия», – заявила Мелихова.

По убеждению Т.Мелиховой, председатель Попов заговаривает вопрос вместо того, чтобы выполнить свои конституционные обязательства: обратиться к Президенту Украины, к главе правительства и ВР с требованием назначить выборы Киевского городского головы и Киевсовета, полномочия которого закончились 2 июня 2013 года.

«Для того чтобы хозяйство Киева работало беспрепятственно, все, что нужно сделать, – назначить выборы. Это единственный выход. Все другие действия будут антизаконными: если секретарь Киевсовета Галина Герега назначит заседание Киевсовета, она превысит свои полномочия, и должна быть обвинена по той же статье, по которой осудили Юлию Тимошенко», – отметила Мелихова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, председатель Киевской городской госадминистрации Попов сообщил, что сегодня, во второй половине дня, обсудит с депутатами Киевсовета дальнейшие действия в ситуации с блокированием работы горсовета.

По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме, то есть – без представителей прессы.

«Да (состоится – УНИАН). После обеда, в 2-3 часа. Она будет закрытой. Мы бы хотели обсудить... откровенно сесть поговорить о ситуации, и что дальше делать», – сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киесовет, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным.

11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета.

Виталий Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.