В Киеве возле жилого дома загорелся киоск

Погибших и пострадавших в результате пожара нет

22 июля в 00:20 в 18-ю Государственную пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на улице Гната Юры, возле 9-этажного жилого дома в металлическом киоске «Сантехника» возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, после прибытия на место чрезвычайного происшествия спасатели выяснили, что необходимо воспользоваться бензорезом, чтобы попасть вовнутрь киоска и получить возможность ликвидировать очаг возгорания. Пожар удалось ликвидировать стволом «Б» от автоцистерны.

Вследствие возгорания повреждена внутренняя обивка, закопчены стены и потолок киоска.

Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.