КГГА: Из-за блокирования Киевсовета может остановиться ремонт дорог

Реконструкция проспекта Григоренко, улицы Ахматовой и дороги Киев – Гостомель заблокирована

Дальнейшее блокирование «Батькивщиной», «УДАРом» и «Свободой» работы Киевсовета оставит Киев не только без станции метро «Теремки» и реконструированной Почтовой площади. Остановятся работы по реконструкции проспекта Григоренко и улицы Ахматовой, дороги Киев – Гостомель и т.д.

Такой вывод можно сделать из информационных материалов по повестке дня «сорванной» сессии Киевсовета, переданных журналистам пресс-службой КГГА перед встречей главы горадминистрации Александра Попова с представителями профсоюзов бюджетных организаций.

Как говорится в материалах, в частности, 38,3 млн грн должны направить на проекты по благоустройству, на строительство центра по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве на ул. Жулянской, 5, продолжение реконструкции просп. П.Григоренко, реконструкцию дороги Киев – Гостомель и улицы Ахматовой, строительство трансформаторной подстанции на ул. Б.Хмельницкого, 6-А.

Также на сессии планировалось за счет перераспределения предусмотреть средства на установку модульных общественных туалетов – 4,8 млн грн, реконструкцию котельной на ул. Котельникова, 7/13 – 4,8 млн грн и дальнейшие работы на магистральных канализационных коллекторах – 12,2 млн грн.

Пресс-служба КГГА напоминает, что блокирование работы Киевсовета народными депутатами – представителями политических парламентских сил «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» уже привело к тому, что работники бюджетной сферы не получили муниципальных надбавок на общую сумму 98,5 млн грн. В частности, учителя не получили 63,5 млн грн, врачи – 28,3 млн грн, работники культуры – 4,2 млн грн, работники отрасли «Физическая культура и спорт» – 2,0 млн грн, социальные работники – 0,5 млн грн. Медсестра, учительница, врач недополучат от 200 до 500 гривен надбавки к их заработной плате. Также 1,2 млн грн не получат за участие в общественных работах люди, которые стоят на учете в центрах занятости. Не были распределены средства на завершение ремонтных работ в учреждениях социально-культурной сферы, в т.ч. на подготовку к новому учебному году учебных заведений, подготовку к отопительному сезону.

На развитие инфраструктуры не было направлено 138,3 млн грн. Под угрозой финансирование строительства метро на Теремки и реконструкция Почтовой площади. Не выделено 100 млн грн, предусмотренных на эти проекты.

Во время встречи с руководителями профсоюзов председатель КГГА Александр Попов призвал их не допустить в столице социального взрыва. «К сожалению, политики не желают поступаться собственными принципами ради интересов киевлян, однако мы не прекращаем работу по поиску компромисса. Обращаюсь к вам с просьбой поддержать в это сложное время Киевраду. Кроме того, прошу сделать все необходимое, чтобы не допустить социальный взрыв из-за вероятного сокращения социальных программ и программ по развитию города, чтобы люди не вышли на улицы. Расскажите людям, что столичная власть вместе с ними. Что сегодня мы делаем все возможное, чтобы Киеврада была разблокирована, и киевляне получили надлежащие им средства», – отметил Александр Попов.