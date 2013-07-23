УДАР не намерен вести переговоры с Поповым

У Кличко уверяют, что проведение сессии Киевсовета является нелегитимным

Инициированная главой Киевской городской госадминистрации Александром Поповым закрытая встреча не имеет смысла, поскольку проведение сессии Киевсовета, о чем, собственно, и собирался говорить Попов, является нелегитимным. Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

«Все рассказы о том, что оппозиция якобы блокирует принятие социально-важных для столицы вопросов, являются спекуляцией. Ведь абсолютно манипулятивным выглядит то, что на одно заседание, уже по окончании срока полномочий столичных депутатов, пытаются вынести вопросы бюджета, социальных выплат и других расходов Киева», – отмечают в партии.

«Ударовцы» требуют от КГГА предоставить всю информацию, необходимую для аудита столичного бюджета, – в частности, относительно финансирования образования, медицины и других социальных расходов. «Во избежание жонглирования цифрами и заверений власти, что от одной сессии Киевсовета сегодня якобы зависит полноценная жизнь столицы, общественность должна иметь всю объективную информацию о состоянии столичных финансов. В частности, и о причинах недофинансирования важных социальных статей расходов. Решить проблемы Киева можно, в первую очередь, соблюдая Конституцию и законы во всем – в частности, назначив выборы мэра и Киевсовета», – отмечают в «УДАРе».

Как сообщал УНИАН, глава Киевской городской госадминистрации Попов сообщил, что сегодня, во второй половине дня, обсудит с депутатами Киевсовета дальнейшие действия в связи с ситуацией с блокированием работы горсовета.

По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме, то есть – без представителей прессы.

«Да (состоится – УНИАН). После обеда, в 2-3 часа. Она будет закрытая. Мы бы хотели обсудить... откровенно сесть поговорить о ситуации, и что дальше делать», – сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным.

11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседание Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета.

Виталий Кличко 18 июля заявил, что «УДАР» будет противодействовать всеми методами, чтобы не допустить проведения нелегитимной сессии Киевсовета.