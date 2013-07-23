В центре Киева на три дня ограничат движение (список улиц)

ГАИ просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам

Госавтоинспекция Украины предупреждает об ограничении движения транспорта в столице 26-28 июля в связи с мероприятиями по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в эти дни в столице пройдут запланированные широкомасштабные мероприятия, в связи с чем предусмотрено возможное ограничение в движении для транспортных средств в центральной части города.

ГАИ обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует водителям быть предельно внимательными, неуклонно выполнять сигналы регулировщиков, откорректировать маршруты движения, парковать автомобили без нарушений правил.

Вместе с тем в ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что в связи с праздничными мероприятиями по случаю 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси на выходные в центре столицы будет введено временное ограничение движения транспорта с 7.00 до 21.00.

В частности, улица Крещатик будет перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Институтской в субботу с 10.00 до 22.00, а в воскресенье – с 8.00 до 22.00. Кроме того, в субботу временно ограничат движение транспорта по улице Трехсвятительской. Также в этот день временно закроют проезд по улице Лаврской от площади Славы до Цитадельной и по улице Грушевского от Шелковичной до Крепостного переулка.

В связи с такими ограничениями Госавтоинспекция обращается к водителям с пониманием отнестись к временным трудностям и заблаговременно планировать маршрут своего передвижения по городу в эти дни. Для удобства ГАИ предлагает участникам мероприятий, которые прибудут на автобусах, воспользоваться парковочными площадками, расположенными возле следующих станций метро: площадка возле станций метро «Красный Хутор» и «Бориспольская»; станция метро «Лесная» (в двух направлениях); станция метро «Житомирская»; станция метро «Академгородок»; станции метро «Васильковская» и «Выставочный центр».

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на возможные изменения в ограничении движения, о которых будет сообщено дополнительно.