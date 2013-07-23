У Попова говорят, что проезд в электричке должен стоить 7 гривень

Костюк успокаивает: проезд в общественном транспорте до 4 грн не подорожает

Себестоимость перевозки одного пассажира в городской электричке Киева составляет на сегодняшний день 7 грн.

Об этом сказал сегодня во время прямой линии в «Комсомольской правде в Украине» заместитель председателя столичной горгосадминистрации Михаил Костюк, отвечая на вопрос о тарифной политике городского муниципального транспорта.

Он назвал ситуацию с городской электричкой на фоне других транспортных перевозок в городе в целом «парадоксальной».

«Учитывая старенький подвижной состав и необходимость оплаты за железнодорожную инфраструктуру, себестоимость единицы работы там достигает 7 грн, а оплата составляет 1 грн 70 коп.», – отметил Костюк.

«Для того чтобы это вопрос нивелировать, нужно подвижной состав обновить и, конечно, расходы на его обслуживание будут меньше, поэтому и стоимость проезда сразу упадет», – рассказал он.

По его словам, «слухи» об увеличении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте до почти 4 грн являются «преувеличением».

«Мы работаем над тем, чтобы общество знало, какая сегодня стоимость проезда в коммунальном транспорте. Так, я вам скажу, что метро сегодня при стоимости проезда в 2 грн – реальная себестоимость единицы проезда составляет 3,5 грн. И это с учетом того, что льготник стопроцентно проплачен или возмещен. Государство 25% возмещает для примерно трети пассажиров. Метрополитен сейчас работает на грани рентабельности из-за нестопроцентного возмещения. Мы можем терпеть такую рентабельность для отдельного оператора на транспортном рынке, но это не позволяет ему развиваться», – заявил Костюк.

Он при этом подчеркнул, что в худшем положении сейчас находится «Киевпасстранс».

«Потому что автобусный парк изношен. Уровень покрытия услуги в этом секторе еще меньше: стоимость проезда ниже, а себестоимость выше и достигает где-то трех гривен», – сказал представитель КГГА, но так и не ответил четко о дальнейших планах городской власти в тарифной политике.