Wi-Fi в киевском метро решили сделать платным

Интернет, скорее всего, будет доступен только на платформах станций / Фото: medvesti.com

Услуга Wi-Fi в столичном метро будет платной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя столичной горгосадминистрации Михаил Костюк во время прямой линии в «Комсомольской правде в Украине».

«В разный период были разные мнения по поводу того, как внедрить Интернет или Wi-Fi в метрополитене, будет это платная или это будет бесплатная услуга и тому подобное. Конечно, на это влияет, появится ли инвестор. Сегодня понятно, что эта услуга должна быть, скорее всего, платной, или она должна входить в систему доступа к Интернету мобильного оператора, внедрившего услугу», – сказал Костюк.

В настоящее время, по его словам, сформированы технические требования относительно будущих зон, которые могут быть покрыты доступом к Интернету.

«Мы видим, что территорию эскалаторов не желательно относить к этой территории, потому что это зона повышенной опасности. Место прохождения турникета – тоже. Остается посадочная территория на станциях», – уточнил Костюк.

Он выразил убеждение, что механизм может быть только рыночным.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 г. пресс-служба КГГА проинформировала, что бесплатный Wi-Fi в столичной подземке появится уже весной в 2013 году. Предполагалось, что в январе будет объявлен инвестиционный конкурс. Проект планировалось реализовать на условиях государственно-частного партнерства.