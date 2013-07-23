КГГА напоминает об ограничении на проведение массовых акций с 20 по 31 июля

Киевская городская государственная администрация напоминает, что решением Окружного административного суда от 19 июля 20013 года ограничено проведение массовых акций в центре столицы в связи с празднованием годовщины крещения Киевской Руси.

Об этом говорится в сообщении Департамента общественных коммуникаций КГГА, переданном УНИАН.

Как отмечается, «установлено ограничение реализации права на мирные собрания путем запрета проводить мероприятия и устанавливать малые архитектурные формы в виде палаток, киосков, навесов, в том числе временных и передвижных, а также использование громкоговорителей с 20 по 31 июля в Киеве на Майдане Независимости и прилегающей территории».

Как сообщал УНИАН, с 26 июля в столице начинается ряд официальных мероприятий по случаю 1025-риччня крещения Киевской Руси, которые продлятся до 28 июля.