УПЦ КП проведет крестный ход в Киеве

Заявлено участие в мероприятии 15 тысяч человек

В воскресенье, 28 июля, Украинская православная церковь Киевского патриархата проведет крестный ход в столице от Владимирского собора до Владимирской горки в рамках празднования Дня Крещения Киевской Руси.

Об этом, в частности, говорится в ответе Департамента общественных коммуникаций КГГА на информационный запрос УНИАН относительно полученных заявок от организаторов мероприятий.

Маршрут, по которому будут двигаться участники хода, пролегает через Софийскую, Михайловскую площади, улицу Трехсвятительскую до памятника св. Владимиру. Также предусмотрен молебен по случаю праздника.

Заявлено участие в мероприятии 15 тыс. человек.

Время проведения – с 9.00 до 13.30.