СМИ: Гаишника на столичном мосту «повесило» движение Гая Фокса

Во вторник на Индустриальном мосту «повесили» уже судью / Фото: Facebook «Движения Гая Фокса в Украине»

Следом за манекеном гаишника в Киеве повесили манекен судьи – на этот раз на Индустриальном мосту.

По информации газеты «Вести», за обоими инцидентами стоит «Движение Гая Фокса в Украине».

Как известно, Гай Фокс – британский средневековый террорист, образ которого взяли на вооружение современные хакеры-анонимусы и различного рода протестанты; их символ – маска Гая Фокса, которую надевают во время акций.

Анонимусы говорят, что таким образом выражают протест против коррупции и намерены продолжать акции «повешения». «Но, может быть, их уже и не будет – наши источники в МВД сообщили, что есть разнарядка не допустить акции и поймать тех, кто ее будет проводить. Мы плохо относимся к реальному насилию. Мы, наоборот, убеждены, что это немного разрядит обстановку, потому что уже есть очень много людей, недовольных правоохранителями», – рассказали изданию представители «Движения Гая Фокса».

Мосты, на которых подвешивали манекены, выбирали не случайно. «Мост и в следующий раз будет выбран, исходя из «личности» «повешенного». Мы руководствуемся знаками. Возле Воздухофлотского есть знак «ГАИ», а возле Индустриального – указатель к суду. Да-да, в первый день мы «вешали» именно сотрудника ГАИ, а не милиционера. А то, что с формой вышла ошибка, так первый блин комом», – рассказывают анонимусы.

Кстати, форму они купили в одном из военторгов, а манекены – в закрывающемся магазине одежды. «Вешали манекены два человека, мы приезжали утром, в 7-8 часов. Другие водители мало обращали внимание на то, что происходило», – рассказывают анонимусы.

Активисты говорят, что сами финансируют акции, за ними не стоят политики: «Большинство из нас – небедные люди, и мы можем потратиться на правое дело. Можете считать это хобби – кто-то собирает дорогие марки, кто-то покупает что-то для охоты, а мы в свободное от работы время пытаемся привлечь внимание людей к проблеме в обществе».

В то же время эта акция вполне вписывается в общую антимилицейскую кампанию, которая сейчас ведется в стране на фоне последних скандалов с МВД. Впрочем, эксперты не верят, что какие-либо политсилы могут решиться на такие акции. «Для политической силы такие акции – на грани фола, поэтому им они не интересны», – считает политолог Вадим Карасев.

В свою очередь, милиция заявила, что найдет хулиганов и обязательно привлечет их к ответственности. «Милиция ищет этих людей, их действия подпадают под статью «хулиганство», – отметила пресс-офицер Шевченковского РУВД Наталья Калиновская.