Попов решил собрать Киевсовет в конце августа

Теперь Попов намерен искать компромисс с оппозицией

На закрытой встрече председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов и председатели депутатских фракций Киевсовета обсудили вопрос о необходимости проведения заседания сессии к 20-м числам августа и решили искать компромиссы с представителями оппозиции, которые считают горсовет нелегитимным.

Об этом УНИАН сообщил председатель депутатской фракции «Республика Киев» в Киевском городском совете Денис Москаль.

«Во время встречи председателя КГГА с руководителями депутатских фракций Киевсовета речь шла о необходимости проведения сессии Киевсовета к 20-м числам августа для того, чтобы бюджетники получили муниципальные надбавки. Если к 20-м числам августа сессия не состоится, и не будут внесены изменения в бюджет, то бюджетникам не будут выплачены 20% надбавки к зарплатам, то есть учителя и врачи недополучат приблизительно по 400 грн. Для многих семей это значительная сумма», – сказал Москаль.

По его словам, политические силы должны найти компромисс в вопросе необходимости проведения сессии. В частности, одним из компромиссных решений может быть одобрение депутатами Киевсовета обращения к Верховной Раде с просьбой назначить выборы в столице.

«Несмотря на то, что Киевсовет уже дважды направлял такие обращения, парламент не принял решение о назначении выборов в столице», – объяснил председатель фракции «Республика Киев».

По информации Москаля, во встрече с Поповым принимали участие председатели всех фракций горсовета за исключением «БЮТ-Батькивщина» и «УДАР». (В Киевсовете зарегистрировано 15 депутатских фракций и групп – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет, отработавший свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным.

11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания сессии Киевсовета.

Также представители партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, и сессия фактически не состоялась.