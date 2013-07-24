В Киеве горели два частных дома

Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки

23 июля в 15:00 на чердаке двухэтажного жилого дома по улице Садовой, 96 в Киеве возник пожар.

Об этом сообщили в службу спасения «101» жители дома, передает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

На сообщение оперативно отреагировали дарницкие спасатели. По прибытию на место вызова они сразу же приступили к тушению пожара. В 15:53 пламя было полностью ликвидировано.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Погибших и травмированных нет. Материальный ущерб подсчитывается.

В результате пожара сгорело и разобрано 20 кв. м деревянных конструкций обрешетки и перекрытия.

Еще один подобный случай произошел в соседнем доме по улице Садовой, 55. В 19:30 в двухэтажном жилом доме на 2 этаже возник пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. После чего разобрали 50 кв. м деревянных конструкций обрешетки и перекрытия, которые под действием высокой температуры огня выгорели.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обращается к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросети и пользоваться только исправной электропроводкой.