Мужчины украли плиту с постамента Вечного огня в Киеве

Плиту «дельцы» хотели сдать в пункт приема металла

В Киеве милиционеры задержали двух мужчин, которые сняли с постамента Вечного огня и планировали сдать в пункт приема металла латунную плиту.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, злоумышленники доставлены в Печерское райуправление милиции, вещественное доказательство изъято.

В отношении мужчин открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.