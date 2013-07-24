Мужчины украли плиту с постамента Вечного огня в Киеве
15:58, 24 июля 2013Киев
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Злоумышленникам грозит 5 лет тюрьмы
Плиту «дельцы» хотели сдать в пункт приема металла
В Киеве милиционеры задержали двух мужчин, которые сняли с постамента Вечного огня и планировали сдать в пункт приема металла латунную плиту.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, злоумышленники доставлены в Печерское райуправление милиции, вещественное доказательство изъято.
В отношении мужчин открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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