Суд перенес рассмотрение дела Индило на 29 июля

В понедельник суд допросит свидетеля, который находился с Индило в одной камере / Фото: zik.com.ua

Деснянский районный суд Киева перенес рассмотрение дела относительно обстоятельств смерти студента Игоря Индило на 29 июля для повторного вызова свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила судья Ирина Дигтярь.

«Объявляется перерыв до 12.30 29 июля для повторного вызова свидетеля Анатолия Рымаря (задержанный, который находился в камере вместе с Индило, – УНИАН)», – сообщила судья.

На сегодняшнем заседании допросили основного свидетеля по делу, друга Индило Александра Хоменко.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал Индило из одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.