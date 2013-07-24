Попов обещает не повышать пока цены на проезд

Попов еще не знает, когда столичный транспорт переведут на электронные билеты

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что стоимость проезда в коммунальном транспорте в ближайшее время не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытой телефонной линии в газете «Сегодня».

«У нас сегодня нет готовности говорить о том, что с завтрашнего дня или послезавтра будет подорожание проезда. На самом деле, экономическая целесообразность здесь присутствует, но с точки зрения социальной защиты людей, мы пытаемся решать этот вопрос за счет ассигнований, которые выделяются для компенсации убытков предприятий, которые недополучают нормальную цену», – отметил председатель КГГА.

Он также сообщил, что уже разрабатывается проект, который должен способствовать решению проблемы.

«Проект, который мы хотим реализовать, дает возможность дифференцировать стоимость проезда и кардинально изменит ситуацию в городе, в том числе и со стороны контроля над проездом – уменьшится резко количество безбилетников, я думаю, что их вообще не будет после введения этой системы. Но, с другой стороны, этот электронный вариант взаиморасчетов позволит нам максимально защитить тех людей, которые нуждаются в помощи от городской власти», – продолжил Попов.

По его словам, чтобы проект начал работать и сразу дал позитивный результат, нужно время для его детальной подготовки.

«Мы пока еще находимся на стадии его технической проработки. Я думаю, раньше, чем через 1,5-2 месяца мы не сможем публично выйти и сказать, с какого периода мы выходим на этот проект», – сказал Попов.