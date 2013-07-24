Попов обещает не повышать пока цены на проезд
До ввода электронных билетов
Попов еще не знает, когда столичный транспорт переведут на электронные билеты
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что стоимость проезда в коммунальном транспорте в ближайшее время не изменится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытой телефонной линии в газете «Сегодня».
«У нас сегодня нет готовности говорить о том, что с завтрашнего дня или послезавтра будет подорожание проезда. На самом деле, экономическая целесообразность здесь присутствует, но с точки зрения социальной защиты людей, мы пытаемся решать этот вопрос за счет ассигнований, которые выделяются для компенсации убытков предприятий, которые недополучают нормальную цену», – отметил председатель КГГА.
Он также сообщил, что уже разрабатывается проект, который должен способствовать решению проблемы.
«Проект, который мы хотим реализовать, дает возможность дифференцировать стоимость проезда и кардинально изменит ситуацию в городе, в том числе и со стороны контроля над проездом – уменьшится резко количество безбилетников, я думаю, что их вообще не будет после введения этой системы. Но, с другой стороны, этот электронный вариант взаиморасчетов позволит нам максимально защитить тех людей, которые нуждаются в помощи от городской власти», – продолжил Попов.
По его словам, чтобы проект начал работать и сразу дал позитивный результат, нужно время для его детальной подготовки.
«Мы пока еще находимся на стадии его технической проработки. Я думаю, раньше, чем через 1,5-2 месяца мы не сможем публично выйти и сказать, с какого периода мы выходим на этот проект», – сказал Попов.