Новохатько уверяет, что фундамент Десятинной церкви застраиваться не будет

Новохатько напомнил, что суд недавно запретил строительные работы на фундаменте Десятинной

Министр культуры Украины Леонид Новохатько заверяет, что строительства на территории Десятинной церкви не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Нужно разделить две вещи: разрешение на земляные работы и разрешение на строительные работы, это разные вещи. Разрешения на строительные работы Министерство культуры по этому адресу не давало никогда. На земляные работы: археологические исследования проводятся, и без археологов там ничего строиться не будет никогда, потому что это самое древнее средоточие Киева», – сказал Новохатько.

Он отметил, что по поводу проведения строительных работ на территории Десятинной церкви недавно было решение суда. Новохатько заявил, что лично для него это место является очень важным, поскольку он в молодости принимал участие в археологических раскопках на территории церкви. «Я позавчера связался с исполнителем работ, он за границей, кстати, имел с ним беседу, и еще раз хочу сказать, я его попросил и сказал: «Никаких работ, людей, экскаваторов, бульдозеров и так далее в связи с принятыми судебными решениями там быть не может». В настоящее время исполнитель работ подтвердил, что никакие работы вестись не будут», – отметил Новохатько.

***Десятинная церковь (церковь Пресвятой Богородицы) – первая каменная церковь Киевской Руси. Построенная древнерусскими и византийскими мастерами в 989 годах в период князя Владимира Великого Святославовича, на ее сооружение и содержание выделялась десятая часть княжеских доходов – десятина, отсюда и название храма.

Остатки фундамента Десятинной церкви являются памятником национального значения.