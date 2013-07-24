«Киевавтодор» построит на Днепровском спуске двухуровневую развязку

Второй уровень развязки позволит поворачивать в сторону моста без светофора

На Днепровском спуске в Киеве собираются построить двухуровневую развязку.

Сейчас на этот перекресток сходятся сразу несколько путей: со стороны Парковой дороги и с Набережного шоссе, также тут есть левый поворот с Парковой в сторону моста Метро и стоит светофор, который задерживает движение, сообщают «Вести».

Второй уровень развязки позволит поворачивать в сторону моста без светофора. Также можно будет без остановок проезжать с Набережного шоссе в сторону Парковой дороги и в обратном направлении.

«Проект будет готов через месяц, только после этого начнутся строительные работы», – рассказал генеральный директор «Киевавтодора» Петр Береговой.