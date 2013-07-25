В августе на Киевщине заработают электронные очереди регистрации недвижимости

В Киевской области будет реализован пилотный проект электронных очередей в одной из крупнейших регистрационных служб области. Предположительно, это будет Киево-Святошинская или Броварская регистрационная служба. Об этом сообщил Украинским Новостям начальник регистрационной службы Киевской области Игорь Долинский.

«Придя в службу, каждый гражданин регистрируется у специалиста и получает распечатанный номерок. Как только на табло высветится его номер, кабинет и фамилия регистратора, он может зайти на прием. Эта система позволяет информировать посетителей об очередности приема, а также забыть, наконец, о «живых» очередях, когда люди, чтобы зарегистрировать недвижимость, записывались на прием в БТИ с четырех утра», - рассказал Игорь Долинский.

В будущем он также не исключил оснащение аналогичными системами электронных очередей и других крупных регистрационных служб Киевской области – Белоцерковской, Бориспольской после того, как будет решен вопрос с финансированием.

Что касается возможности предварительной записи к регистратору через интернет, то, по словам Долинского, этот сервис будет доступен гражданам в Киевской области уже в августе, когда начнет работать официальный сайт регистрационной службы Киевской области. На сайте граждане смогут получить всю актуальную информацию: адреса, телефоны, перечень необходимых документов, ответы на часто задаваемые вопросы и посмотреть динамику обращений в службы, а также выбрать удобное время для посещения госрегистратора, записавшись на прием через Интернет. После легализации официального домена сайта – gov.ua – он тут же будет запущен в работу, сообщил Долинский.

В ближайших планах, продолжил он, есть также установка систем видеонаблюдения в регистрационных службах прилегающих к Киеву районов, а также в каждом кабинете регистратора. Пока что такая веб-камера установлена только в Киево-Святошинской регистрационной службе.

«Как показывает практика, с установкой веб-камер количество обслуженных посетителей растет, а вероятность возникновения конфликтов в очередях и на приеме у регистратора - снижается. Уже сам факт видеозаписи дисциплинирует как сотрудников службы, так и посетителей», — резюмировал Долинский.