Киевские пляжи закрыли из-за ресторанов, сливающих отходы

На данный момент для купания в Киеве открыт только один пляж

Четыре пляжа Киева, уже получившие санитарные паспорта, закрылись по причине ухудшения качества воды.

Микробиологические показатели воды, в свою очередь, ухудшились из-за того, что рестораны сливают в воду отходы, сообщает «Сегодня» со ссылкой на городскую санэпидемстанцию.

«Мы считаем, что показатели испортились из-за того, что рестораны сливают отходы. Загрязняют воду и сами отдыхающие, туда попадает мусор с берегов», – рассказали изданию в СЭС.

Анализы санэпидемстанция берет каждую неделю. Вчера, кроме «Детского», неплохие результаты были у пляжей «Молодежный» и «Предмостная слободка» в Гидропарке, но они не получили санитарные паспорта, так как показатели не идеальны.

Напомним, по данным столичной СЭС, всего один из киевских пляжей – «Детский» – соответствует всем требованиям безопасности. Этим летом планировалось открыть 11 столичных пляжей и 14 зон отдыха, но санитарные паспорта получили всего пять. Однако четыре пляжа из получивших в этом году паспорта («Золотой», «Венеция», «Радуга» и «Черторой») СЭС закрыла, поскольку вода в этих местах не соответствует гигиеническим требованиям: есть превышение по микробиологическим показателям.