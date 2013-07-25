В Киеве пройдут «Колокольные вечера»

Колокольный перезвон дополнит исполнение на карильоне самых известных произведений украинских композиторов

27 и 28 июля в 18:00 впервые для киевлян и гостей города пройдут «Колокольные вечера на Певческом поле». Мероприятие организует КО «Киевзеленстрой» при поддержке Киевской городской государственной администрации в рамках выставки цветов, которая приурочена к 1025-летию крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, колокола зазвучат под руководством заслуженного артиста Украины Георгия Черненко. Праздничный перезвон дополнит исполнение на карильоне самых известных произведений Н.Лысенко, Н.Леонтовича, К.Стеценко и других украинских композиторов.

Напоминаем, что выставка цветов продлится до 11 августа, ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход бесплатный для детей до 7 лет, инвалидов и ветеранов ВОВ, а также для участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Полная стоимость билета – 25 грн.