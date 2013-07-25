Попова просят снести забор вокруг фундамента Десятинной церкви

Бригинец предлагает открыть фундамент Десятинной к юбилею Крещения Руси

Министерство культуры Украины поддерживает инициативу народного депутата Украины, председателя подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинца относительно снесения забора вокруг фундамента Десятинной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Бригинца.

«Министерство культуры Украины поддержало инициативу Бригинца относительно снесения забора вокруг фундамента Десятинной церкви на Старокиевской горе, который в свое время был установлен для проведения археологами исследований фундамента святыни», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Министерство культуры обратилось к КГГА с просьбой дать поручение соответствующим структурным подразделениям администрации провести благоустройство вокруг фундамента Десятинной церкви по адресу: ул. Владимирская, 2.

В пресс-службе отметили, что такой ответ Минкультуры предоставило на обращение Бригинца.

«Намоленное место, где когда-то стоял выдающийся памятник христианства, особое для каждого украинца, для каждого христианина. Поэтому походить над его фундаментом и почувствовать его энергию – это уникальная возможность для верующего человека», – считает Бригинец.

Именно поэтому он обратился к председателю КГГА Александру Попову с просьбой снести забор, который сейчас ограждает фундамент святыни в срочном порядке, чтобы успеть открыть это место еще до празднования 1025-й годовщины крещения Украины-Руси. Тогда гости, которые приедут на празднование, собственными ногами смогут походить по месту, где когда-то стояла первая каменная церковь Киевской Руси – Десятинная церковь.

«Демонтировать забор – это вопрос нескольких часов. Потому у Попова есть уникальный шанс сделать подарок не только для многих украинцев и туристов, но и для паломников и гостей, которые приедут в Киев на празднование 1025-й годовщины крещения Украины-Руси, среди которых будут и президенты других государств и руководители церквей», – подчеркнул Бригинец.