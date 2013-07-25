В Киеве неизвестные избили политолога Femen (фото)

У Святского – подозрение на перелом нижней челюсти, выбиты зубы, большая потеря крови

24 июля вечером в районе улицы Михайловской в Киеве, по которой расположен офис женского движения Femen, был жестоко избит политолог Femen Виктор Святский.

Как сообщается на сайте организации, «с размозженным лицом, подозрением на перелом нижней челюсти, выбитыми зубами, большой потерей крови Виктор был доставлен в больницу машиной скорой помощи».

По информации Femen, Святского избивали с угрозами расправиться тем же способом с активистками движения в случае попыток помешать официальному визиту в Киев Президента России Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла, а также Президента Беларуси Александра Лукашенко к 1025-летию крещения Киевской Руси.

«Прибывшие сотрудники милиции констатировали «работу профессионалов с целью запугать», ведь ничего из материальных ценностей украдено не было и стиль избиения кастетом не похож на спортсменов-гопников», – отметили в организации.

В Femen также утверждают, что в течении нескольких дней сотрудники спецслужб непрерывно преследовали неизвестных широкой публике мужчин-работников Femen. Так, «предварительные беседы» были проведены с дизайнером и программистом движения.

В организации заявляют, что «покушение на убийство близкого к организации политолога является исключительно бандитско-государственным актом устрашения активисток накануне священного слета постсоветских диктаторов, возглавляемого КГБистом в рясе».

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2012 года в аэропорту «Борисполь» активистка Femen с возгласами «Изыди вон!» выбежала из группы журналистов, сбросила одежду и бросилась к главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу. На спине у девушки было написано «Kill Kiril».

Государственные торжества по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси в Киеве состоятся 26-28 июля.

23 июля директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис отметил, что президенты России Владимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси.

24 июля глава КГГА Александр Попов сообщил, что в мероприятиях примут участие президенты пяти стран и девять митрополитов.

Фото: Блог Александры Шевченко