В Киеве изданы уникальные книги о храмах столицы

Книги повествуют о ныне существующих, а также разрушенных церквях Киева

К празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси в столице Украины вышли из печати юбилейные издания «Храмы Киева» и «Разрушенные храмы Киева». Уникальные книги, напечатанные ограниченным тиражом, были представлены во время круглого стола на тему «Роль христианства в жизни украинского народа», который состоялся в Киеве.

Представляя издание, директор Департамента культуры Киевгорадминистрации Светлана Зорина отметила, что юбилейный тираж книг «Храмы Киева» и «Разрушенные храмы Киева» напечатан во исполнение Указа Президента Украины Виктора Януковича «Вопросы организации и проведения мероприятий по празднованию в Украине 1025-летия Крещения Киевской Руси». Уже на момент выхода в свет они стали раритетными, поскольку в продажу не поступят. Однако киевляне смогут ознакомиться с изданиями в библиотеках города.

«История Киева – это история христианства, духовного учения, объединившего всю Европу. Более тысячи лет христианство стало духовной и культурной основой нашего государства, определило цивилизационные ценности украинского народа. Сегодня европейские и христианские ценности остаются краеугольным камнем, чрезвычайно важным фактором украинского государства», – отметила Светлана Зорина.

Напомним, что во исполнение заданий и поручений Президента Украины Виктора Януковича столичная власть разработала широкую программу празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси. Так, сейчас в Музейно-выставочном центре Музея истории города Киева действует выставка «Сокровища Лавр Украины». Гости и жители столицы до 15 августа имеют возможность увидеть уникальные экспозиции из трех Лавр Украины: Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры. На Певческом поле Печерского ландшафтного парка работает тематическая выставка цветов.

27 июля на Крещатике состоится праздничный концерт с участием известных групп. 28 июля на набережной Днепра, вблизи Колонны Магдебургского права, состоится презентация проектов Всеукраинского блиц-конкурса на определение лучшего эскизного проекта памятного знака в честь 1025-летия Крещения Киевской Руси. Также киевлян и гостей столицы ждет праздничный концерт и уникальное светомузыкальное шоу, во время которого с помощью лазерных спецэффектов будут воспроизведены страницы истории украинского народа и нашего города.