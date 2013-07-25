В столичном транспорте установят видеокамеры – СМИ

С помощью камер водители смогут следить за дверями и карманниками / Фото: dom43.ru

В Киеве все новые троллейбусы, автобусы и трамваи оснастят видеокамерами.

Как пишет газета «Вести» (№51 от 25 июля), с помощью камер водители смогут следить за пассажирами, отслеживать карманников и тех, кто остался на подножке, чтобы их не зажало закрывающимися дверями.

Так, отмечает издание, камеры уже есть в троллейбусах №5, 18, 23, 25 и 26, – это новые белые ЛАЗы (17 штук) и желтые «Богданы» (около 20). Камеры в них стоят над второй, третьей и четвертой дверями, а также снаружи – для обзора сзади.

«Они могут снимать днем и ночью. В кабине водителя есть экраны, на которых он мониторит ситуацию. Если, например, увидит драку, то вызовет милицию», – отметил главный инженер службы автоматики и связи «Киевпасстранса» Федор Новосад.

Гендиректор предприятия Николай Ламбуцкий подчеркнул, что камерами оснащают все новые троллейбусы, автобусы и трамваи. «В техзадании производителям мы ставим обязательное требование – устанавливать камеры. Особенно важна система в длинномерном транспорте (с «гармошкой»), когда при повороте из-за излома зеркало заднего вида не охватывает всю машину», – сказал он.

Издание отмечает, что в некоторых маршрутках тоже появились видеокамеры, но следят они не за пассажирами, а за водителями. Хозяева хотят знать, не присваивают ли маршрутчики их выручку.