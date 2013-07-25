КГГА потратит 44 миллиона на надземные переходы

Надземные переходы возведут над трамвайной линией на Троещине

В Киеве утвержден проект второй очереди реконструкции с достройкой трамвайной линии в систему легкого рельсового транспорта на жилищном массиве Троещина от улицы Милославской до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку, смета которого – 44,4 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 19 июля, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

Как уточняется в документе, вторая очередь касается строительства надземных пешеходных переходов.

Согласно документации, предусмотрено пять пусковых объектов (переходов), которые планируется оснастить лифтами (по два на каждом переходе).

Работы планируется завершить, максимум, за 28 месяцев.

Проект рекомендован к утверждению госпредприятием «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы» (экспертный отчет от 18 мая).