В подъезде киевского дома нашли мину (фото)

На лестничной клетке первого этажа находилась минометная мина диаметром 82 мм / Фото: kyiv.mns.gov.ua

В течение суток в столице были обнаружены два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, 24 июня в лесу по ул. Волкова, 18 был обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 122 мм времен ВОВ.

Следующая находка была обнаружена в жилом доме по ул. Комарова, 10-А. На лестничной клетке первого этажа второго подъезда находилась минометная мина диаметром 82 мм времен ВОВ.

Данные боеприпасы были изъяты саперами 1-го Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы Гражданской защиты ГСЧС Украины и обезврежены на полигоне.

Соблюдение элементарных правил безопасности при нахождении этих устройств и профессиональные действия пиротехников смогли предупредить несчастные случаи.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 635 взрывоопасных предметов времен ВОВ. В частности, 106 артиллерийских снарядов, 50 минометных мин, 6 гранат, 3 взрывателя, 1 противотанковая мина, 1 аварийная бомба и 468 стрелковых патронов.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве напоминает жителям и гостям столицы как надо вести себя при обнаружении боеприпасов: немедленно на безопасном расстоянии сообщить о находке дежурным службам 101 и 102; не приближаться к предмету, не касаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей, прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета, а также не пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв).

И, главное, дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.