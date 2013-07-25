Попов уверяет, что тема с каштанами на Крещатике еще не закрыта

Виновные в подмене каштанов, обещает Попов, «пойдут туда, куда им нужно пойти»

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов уверен, что на Крещатике уже осенью будут высажены красные каштаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал в эфире Радио «Свобода», отвечая на вопрос, понес ли кто-то ответственность за то, что были высажены не того сорта деревья, которые планировало и обещало руководство города.

«Тема с каштанами не закрыта», – отметил Попов.

«Не поставлена точка, потому что, во-первых, правоохранительные органы занимаются расследованием и, если там будут нарушения со стороны коммунальных предприятий, то те люди, кто виновен, пойдут туда, куда им нужно пойти», – продолжил он.

Попов отметил, что город отстаивает свои позиции относительно бюджетных средств, и в данном случае бюджет не потерял.

«Мы не заплатили деньги за эти каштаны, которые сейчас высажены. У нас было только авансирование – 50% стоимости», – напомнил он.

«А что касается реализации нашей программы, то я убежден, что осенью мы сможем все-таки высадить те каштаны, которые мы хотели высадить», – сказал председатель КГГА.

Справка УНИАН. Власть столицы в прошлом году решила заменить зеленые насаждения на Крещатике. Был проведен соответствующий тендер, и компания-победитель, согласно подписанному договору, весной с.г. высадила на Крещатике 200 каштанов, которые должны были быть сорта «мясокрасные Бриотти».

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени Фомина, из 289 высаженных каштанов только два оказались сорта «Бриотти».

Он добавил, что каштаны Бриотти стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец Бриотти – 430 евро, один саженец белого каштана – 300 евро.

По результатам проверки прокуратуры установлены факты растраты и присвоения бюджетных средств в результате манипуляций с каштанами на сумму почти 1 млн грн.

27 мая председатель КГГА Александр Попов поручил уволить директора коммунального управления по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Александр Цимбалюка, который отвечал за приобретение новых каштанов.

Депутаты Киевсовета создали временную комиссию по расследованию ситуации с каштанами.

4 июня на заседании временной комиссии Киевсовета относительно ситуации с каштанами стало известно, что ожидается приезд в Киев представителей итальянской фирмы Vivai Sandro Bruschi.

В свою очередь, итальянский рассадник, в котором закупались каштаны, высаженные на Крещатике, заявил, что все деревья были отобраны представителем из столицы Украины.