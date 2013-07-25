В центре Киева горел краеведческий музей (фото, видео)

Пожар произошел в выставочном зале

25 июля в 13:40 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о возгорании в электрощитовой здания краеведческого музея по ул. Богдана Хмельницкого, 15.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, по прибытию на место вызова было установлено, что пожар произошел на 1 этаже в выставочном зале на площади 40 кв. м 4-этажного Национального научно-природоведческого музея НАН Украины.

Пожар был локализован в 14:54, а ликвидирован в 15:13. На месте происшествия было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава.

Во время пожара эвакуированы 15 человек персонала. Погибших и травмированных нет.

Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Фото: mns.gov.ua

Видео: kyiv.mns.gov.ua