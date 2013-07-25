СМИ: Уволен гендиректор аэропорта «Борисполь»
Причины увольнения не называются
Волов стал генеральным директором «Борисполя» в апреле 2011 года
Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Антон Волов уволен.
Об этом сообщает издание «Контракты» со ссылкой на собственные источники.
Причины увольнения не называются. На сайте аэропорта и Министерства инфраструктуры информации об увольнении Волова пока нет.
В свою очередь, РИА Новости в самом аэропорту попросили обратиться за комментарием к управляющему органу аэропорта – Министерству инфраструктуры. Однако в министерстве информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. «У нас такой информации нет, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказала представитель пресс-службы ведомства.
Волов стал генеральным директором «Борисполя» в апреле 2011 года. Министром инфраструктуры тогда был Борис Колесников. До этого Волов был заместителем председателя национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу и реализации инфраструктурных проектов. Курировал операционную подготовку аэропортов к чемпионату.
До этого занимал должность финансового директора коммунального предприятия «Авиакомпания «Донбассаэро».