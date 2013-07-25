В 5 столичных парках работают потенциально опасные аттракционы

Незаконно установленные аттракционы работают в парках им. Шевченко, им. Котляревского, Вишневом парке, парке «Нивки» и Сырецком гае

В Киеве на территории 5 центральных парков выявлены самовольно установленные детские аттракционы, которые работают без разрешительных документов и заключений относительно их технического состояния.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района Киева, проверкой с привлечением специалистов Департамента городского благоустройства установлено, что неправомерно размещенные детские аттракционы функционируют на территории парков им. Шевченко, им. Котляревского, Вишневого парка, в парке «Нивки» и Сырецком гае.

Как выяснилось, конструкции (батуты, надувные бассейны и др.) эксплуатируются без разрешения контролирующих органов, в отсутствие надлежащей технической документации и заключений относительно их безопасности. Указанные нарушения недопустимы, поскольку угрожают жизни и здоровью детей.

В связи с этим прокуратура Шевченковского района Киева внесла представление директору Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА с требованием безотлагательно демонтировать самовольно установленные сооружения.