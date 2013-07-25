Арестован капитан СБУ, совершивший смертельное ДТП в Киеве

Водитель Infiniti ехал на красный свет / Фото: mns.gov.ua

Водителю автомобиля Infiniti, который был участником дорожно-транспортного происшествия на Интернациональной площади, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 22 июня 2013 года на Интернациональной площади в г. Киеве, в результате которой погибли два человека, 24 июля 2013 года водителю автомобиля Infiniti FX-35 гражданину Р. сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.

В отношении него судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Указанное уголовное производство было начато прокуратурой Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере 22 июня этого года.

Как сообщал УНИАН, утром 22 июня в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей Infiniti FX35, Toyota Corolla, Opel Zafira и автобуса «МАЗ». После столкновения Infiniti перевернулся.

Установлено, что за рулем Infiniti был сотрудник СБУ. По предварительным данным, именно этот водитель, проигнорировав правила дорожного движения, в частности красный свет светофора, стал виновником ДТП.

В результате ДТП пассажир автомобиля Infiniti от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже работник СБУ, который был пассажиром в Infiniti FX35, умер в больнице.