Суд запретил Свободе проводить акции против Кирилла и Путина

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Киевский окружной административный суд принял решение о запрещении Всеукраинскому объединению «Свобода» проводить акции на протяжении 27-28 июля 2013 года на центральных улицах Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы», отметив, что таким образом суд удовлетворил иск КГГА и ограничил права киевлян на мирные собрания.

В пресс-службе отметили, что судья Гарник мотивировал свое решение тем, что запланированные «Свободой» акции протеста против приезда на 1025-летие крещения Руси в Украину московского патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина якобы имеют признаки нарушения прав граждан и могут привести к нарушению общественного порядка.

«Решение суда является откровенно предвзятым и нарушающим 11-ю статью Европейской конвенции по правам человека и 39-ю статью Конституции Украины, которые регламентируют права граждан на мирные собрания», - подчеркнули в «Свободе» и добавили, что «судья также мотивировал запрет на мирные собрания тем, что заявка на проведение акции была подана меньше, чем за 10 дней, как этого требует решение Киевсовета». Однако, убеждены в «Свободе», «это решение является нарушающим права граждан на мирные собрания, поэтому не может быть применено в суде. Ведь в толковании Конституционного Суда к первой части статьи 39 Конституции Украины речь идет о том, что уведомление о проведении акции должно быть заблаговременным, однако никакие сроки для этого не определены».

«Всеукраинское объединение «Свобода» будет подавать апелляцию на это решение суда», – отметил представитель ВО «Свобода» в суде Степан Кударенко.

В свою очередь, народный депутат-свободовец Юрий Сиротюк, комментируя решение суда, отметил, что «это судебное решение является проявлением страха представителей российской имперской политики Путина и Гундяева (Кирила) перед украинцами. Ведь эмиссары «русского мира», которые едут в Украину бронированными поездами, а по Украине будут передвигаться в бронированных автомобилях, готовы встречаться лишь с горсткой рьяных фанатиков, тщательным образом отобранных и выверенных российскими спецслужбами». Он также добавил, что Крестный ход, который организует Украинская Православная Церковь Киевского патриархата, ежегодно собирает в сотни раз больше украинцев, чем московский патриарх Кирилл.

В пресс-службе также напомнили, что на 27 июля 2013 года в Киеве Всеукраинское объединение "Свобода" запланировало проведение акции против приезда в Киев Путина и Кирилла.