КГГА напомнила о перекрытии движения в центре Киева

Крещатик перекроют уже сегодня

В связи с празднованием 1025-летия крещения Киевской Руси с 18.00 26 июля до 22.00 28 июля будет перекрыто движение транспорта по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Институтской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также 28 июля временно будут перекрыты улица Трехсвятительская от Европейской до Михайловской площади, улица Лаврская от площади Славы до улицы Цитадельной и улица Грушевского от улицы Шелковичной до Крепостного переулка, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Госавтоинспекция предупреждала, что улица Крещатик будет перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Институтской в субботу, 27 июля, с 10.00 до 22.00, а в воскресенье, 28 июля, – с 8.00 до 22.00.