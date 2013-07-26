В Киеве из-за провала асфальта остановились трамваи (фото)
Яма образовалась на Дмитриевской
Водители опасаются, что под весом трамвая дорога может просесть
На улице Дмитриевской в Шевченковском районе Киева на дороге образовалась яма.
Провал находится возле пересечения Дмитриевской с улицей Черновола практически по центру проезжей части. Непосредственно железнодорожное полотно он не задевает, однако трамваи остановились – водители отказываются проезжать по данному участку из опасений, что дорога может просесть под тяжелым весом, сообщает издание ЦТС.
Для движения транспортных средств перекрыта полоса в сторону станции метро «Лукьяновская».
На место уже прибыла аварийная бригада. Сколько продлится ремонт и когда будет восстановлено движение трамваев, пока неизвестно.
Напомним, ранее Киевгорадминистрация утвердила проект реконструкции трамвайной линии на улице Дмитриевской.
Предусмотрена реконструкция 3,6 км трамвайной линии и контактной сети, обустройство 1470 кв. м площадок для ожидания и установка семи остановочных павильонов. Стоимость работ – 71 млн гривен. Когда будет проведена реконструкция, не уточняется.
Фото: ЦТС