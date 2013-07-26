Депутата-бизнесмена из-за гибели рабочего могут посадить на 7 лет

Депутат обвиняется в грубом нарушении законодательства о труде / Фото: opgks.info

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве и передала в Ирпенский городской суд обвинительный акт в отношении владельца частной кузницы в поселке Ворзель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 и ч. 2 ст. 271 УК Украины, то есть в грубом нарушении законодательства о труде и в нарушении требований законодательства об охране труда.

Частный предприниматель одновременно является депутатом поселкового совета, говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина организовал выполнение работ с повышенной опасностью, связанной с изготовлением кованых изделий. Для обработки металла использовали термические печи, отапливаемые сжиженным углеводородным газом, находившимся в баллонах. Как выяснилось, один из таких баллонов не прошел очередное техническое освидетельствование. Предприниматель, в соответствии с законодательством, должен был изъять этот баллон из производства, однако он этого не сделал, констатировали в прокуратуре.

В результате нарушения руководителем законов и иных нормативно-правовых актов об охране труда в помещении кузницы произошел несчастный случай, связанный с разрушением баллона, которое привело к его взрыву. Вследствие взрыва один человек погиб, еще шесть получили серьезные повреждения, подчеркивается в сообщении.

Вину предпринимателя усиливает тот факт, что работы в кузнице выполнялись работниками без официального трудоустройства, без создания надлежащих и безопасных условий труда, прибавили в прокуратуре.

Кроме того, производственное помещение (кузница), в котором проводились указанные работы, в установленном порядке не было принято в эксплуатацию согласно требованиям нормативно-правовых актов. Ненадлежащим образом функционировала система управления охраной труда.

Депутату-предпринимателю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет, сообщили в прокуратуре.