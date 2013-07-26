Попов: Киев не потратил ни копейки на празднование юбилея Крещения Руси

По словам Попова, деньги на празднования всегда дают спонсоры

Власть Киева не потратила ни копейки на мероприятия по празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель КГГА Александр Попов.

«Мы не тратили из бюджета ни копейки на празднование», – сказал он.

Попов заметил, что расходы на реконструкцию Владимирской горки, колонны Магдебурского права выделялись не только под праздник, поскольку восстановленные памятники архитектуры имеют большое значение для любого города.

«Это вкладывание средств на десятки, сотни лет вперед. А празднование у нас культурных программ, других мероприятий происходило исключительно за счет спонсорских взносов киевлян, которые патриотично настроены и имеют желание и возможность это сделать», – сказал председатель КГГА.