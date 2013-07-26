Прокуратура открыла дело за невыплату зарплаты столичным геологам

Задолженность по зарплате достигла 1,2 млн грн

Прокуратура Оболонского района открыла уголовное производство относительно должностных лиц «Киевской геофизической разведывательной экспедиции», которые почти полгода не платили зарплату 217 работникам, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, прокурорской проверкой установлено, что должностные лица ГП «Киевская геофизическая разведывательная экспедиция» с начала года задолжали своим подчиненным более 1,2 млн грн заработной платы.

Так, 195 работников не получили заработанные средства за февраль-июнь текущего года. К тому же предприятие не выплатило заработную плату 22 уже уволенным работникам.

Однако, несмотря на миллионную задолженность перед рабочими и наличие средств для ее погашения, руководство учреждения в этом году уже израсходовало более 1,3 млн грн на оплату нефтепродуктов, счетов за периодическую прессу и канцтовары, а также на другие непервоочередные платежи.

По результатам проверки в отношении должностных лиц предприятия прокуратура Оболонского района открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины – невыплата заработной платы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.