Инспектор по защите прав потребителей попалась на взятке

Инспектор требовала взятку за сокрытие нарушений при проверке магазина / Фото: «Газета киевская»

Прокуратурой Дарницкого района Киева совместно с милицией при получении неправомерной выгоды в размере 2500 грн разоблачена заместительница начальника одного из отделов столичной инспекции по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, указанные денежные средства инспектор требовала от владельцев продовольственного магазина за составление положительного акта проверки и невнесения в него обнаруженных нарушений.

Должностное лицо было задержано сразу после передачи ей средств в одном из столичных ресторанов.

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в ЕРДР по предварительной квалификации по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Проведение досудебного расследования поручено Дарницкому райуправлению милиции.